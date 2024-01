Istruzione digitale per i più anziani: ora anche lezioni per gli strumenti

Da luglio, il Comune di Porto Recanati ha attivato un percorso di alfabetizzazione digitale rivolto alla cittadinanza, grazie a dei corsi che si sono svolti ogni lunedì: la mattina a Palazzo Volpini, e il pomeriggio nella biblioteca Moroni o all’ufficio Iat. Il tutto rientra nel progetto "Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali", un ciclo di lezioni sull’educazione ai servizi informatici, promosso dalla Regione e finanziato dai fondi Pnrr, dalla durata triennale. I cittadini continueranno così a trovare assistenza e potranno imparare a utilizzare i vari servizi online. E apprenderanno quindi come attivare la Cie (Carta identità elettronica) e lo Spid, oppure come effettuare un pagamento online o gestire una mail, così come scaricare un certificato o accedere ai servizi Inps. Ora, l’amministrazione intende compiere un altro passo in avanti. Da fine dicembre, infatti, si è deciso di attivare anche dei percorsi formativi con lo scopo di avviare le persone alla conoscenza degli strumenti che stanno assumendo sempre più importanza nella vita di tutti i giorni. A lunedì alterni e fino al 18 marzo, a Palazzo Volpini si terranno corsi di formazione base su temi specifici come: utilizzo dello Spid, della posta elettronica, l’uso consapevole dei social network e sulle opportunità di lavoro online. Mentre, dall’8 aprile al 20 maggio, verranno attivati i corsi avanzati per l’utilizzo di pec, domini digitali, firma digitale, rinnovo delle patenti e strumenti digitali degli enti locali. La partecipazione ai corsi sarà possibile previa iscrizione allo 071.75999751. I referenti del Comune sono Catiuscia Gasparroni e Rachele Fermani. Il progetto è stato fortemente voluto dalle consigliere di maggioranza Fatou Sall e Maria Teresa Zaccari.