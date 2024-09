"Itaca" conquista il pubblico di Montefano

Una grande risposta di pubblico per il debutto a Montefano dello spettacolo "Itaca. Racconti di esodi dimenticati", un’opera scritta e diretta da Marco Bragaglia che si concentra sul significativo esodo degli italiani verso l’America tra il 1876 e il 1976. Attraverso letture di lettere di emigranti, articoli di quotidiani americani dell’epoca e filmati storici, lo spettacolo offre uno sguardo profondo sulle sfide e le ingiustizie affrontate dai nostri connazionali. Un’accurata ricerca storiografica ha messo in luce le esperienze dei migranti marchigiani, con particolare attenzione a quella dei migranti di Montefano. Promosso dal Comune di Montefano, da Italea comune delle Radici, dall’Unione Europea, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Cultura, "Itaca", realizzato grazie alla collaborazione con l’associazione culturale La Rondinella di Montefano, s‘inserisce nel progetto "Turismo alle radici" per il 2024 proclamato "Anno delle radici italiane".

La serata ha visto la partecipazione di noti artisti, tra cui l’attore maceratese Piergiorgio Pietroni e le talentuose e carismatiche Chiara Pietroni e Fulvia Zampa, la musica dal vivo è stata affidata alla fisarmonica del maestro Diego Trivellini con un’apparizione speciale della solista Ludovica Morganti.