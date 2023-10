Italia Via sceglie i segretari. Per il regionale in lizza. De Lucia e Caprari, in provincia sfida Santini-Doria

Oggi si svolge il congresso di Italia Viva per il rinnovo del presidente nazionale, regionale e provinciale. E’ il primo costitutivo visto che finora le cariche sono state tutte frutto di nomina nazionale. Il voto è riservato agli iscritti che si sono tesserati o hanno rinnovato la tessera entro il 30 settembre. I seggi costituiti nella nostra provincia sono due, a Macerata in piazza Cesare Battisti 1 e a Tolentino, in via Laura Zampeschi 2; resteranno aperti dalle 10 alle 20. Per gli iscritti che si sono preregistrati per il voto online sarà messa a disposizione una piattaforma informatica tramite link. Per la presidenza regionale hanno presentato la propria candidatura Fabiola Caprari di Ancona e Antonello De Lucia, fin dal 2019 coordinatore provinciale di IV Macerata. Per la presidenza provinciale in lizza Fabiola Santini di Matelica e Luca Doria di Civitanova.