"Italia Viva sarà protagonista alle elezioni"

Italia Viva scalda i motori in vista dei prossimi appuntamenti tra Europee e rinnovo dei consigli comunali, e la presidente provinciale Fabiola Santini può contare sull’aiuto di una cabina di regia.

"Vogliamo essere protagonisti. Siamo un partito di centro – spiega Santini – aperto a tutte le anime che non trovano una collocazione e vogliono sentirsi liberi di proporre le proprie idee". Il partito sarà atteso da mesi intensi in cui sarà avviata una campagna di ascolto perché l’obiettivo è andare tra la gente, sentire le varie istanze, parlare. In conferenza stampa sono stati presentati i presidenti delle varie realtà territoriali: il consigliere comunale Ulderico Orazi per Macerata; Luca Doria per Civitanova; Guido Carradori per Matelica e Camerino; Alba Passarini per Tolentino, Sarnano e Pollenza; Sandro Nardi per Appignano, Treia e Cingoli; Francesco Sagretti per Corridonia, Loro Piceno, Monte San Giusto, Colmurano; Paola Pirro per Morrovalle e Montecosaro. Al momento non è stato ancora eletto il presidente per la zona comprendente Recanati, Porto Recanati, Montelupone. "La provincia è stata infatti suddivisa in zone e in ognuna ascolteremo le esigenze e daremo la nostra disponibilità per le amministrative". La presidente potrà contare su una cabina di regia, un gruppo di sostegno, che potrà essere arricchito, che comincerà a lavorare sul piano operativo nei vari territori. La Santini potrà contare su Orazi, Fernando Froldi e su Monica Martarelli per Macerata; Passarini e Alba Mosca per Tolentino; Rosita Platinetti per Morrovalle; Emanuela Biocco per Matelica; Katia Buonarrota per Civitanova; Gianfranco Lattanzi per Corridonia. L’obiettivo è aumentare il numero di rappresentanti: al momento c’è Franco Capponi, sindaco di Treia, e quattro consiglieri comunali. "Siamo un grande gruppo – dice Orazi – e siamo pronti a raccogliere la sfida forti delle nostre idee". Italia Viva non esclude nessuno. "Noi – spiega ancora la presidente provinciale Santini – siamo disposti a dialogare con tutti, in alcune realtà sono stati avviati contatti con il Pd e con altre realtà politiche, non escludiamo nulla senza andare contro le idee. Dovremo valutare i programmi e le differenti situazioni, c’è anche da dire che saranno chiamate al voto molte realtà comunali piccole dove ci saranno in campo diverse realtà con esperienze civiche. Noi cercheremo di sostenere le persone senza preclusione e da parte nostra non ci saranno esclusioni a priori".

Lorenzo Monachesi