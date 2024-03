Italiani all’estero: istruzioni di voto

In occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, sabato 8 e domenica 9 giugno, gli elettori italiani che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’Unione Europea per motivi di lavoro o di studio, nonché i familiari conviventi, possono votare per i membri spettanti all’Italia nei seggi istituiti dagli Uffici consolari. Per essere ammessi al voto è necessario presentare entro il 21 marzo 2024 una domanda da presentare all’Ufficio consolare italiano competente che poi ne curerà l’inoltro – che deve preferibilmente essere redatta utilizzando il modello disponibile allegato al presente comunicato.