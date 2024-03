Italianistica digitale, la ricerca dei giovani studiosi. Due giorni di convegno

Il 4 e 5 aprile il dipartimento di Studi umanistici Unimc organizza il convegno "Italianistica digitale: la ricerca dei giovani studiosi", in collaborazione con l’associazione degli italianisti e la scuola di dottorato di ateneo con il patrocinio dell’infrastruttura linguistica Clarin del Cnr di Pisa. L’obiettivo è fare il punto sui progetti in corso nel campo dell’allestimento di banche dati testuali e portali d’autore e sulla digitalizzazione dei testi letterari e dell’uso delle digital humanities nella didattica a scuola. Tra gli argomenti trattati, oltre alla digitalizzazione del patrimonio letterario, l’applicazione delle digital humanities nell’edizione critica dei testi e la creazione di archivi digitali per la ricerca filologica.