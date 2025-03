Italo dedica un treno a Laura Bassi

Bologna, 6 marzo 2025 – In occasione dell’8 marzo, Italo lancia un progetto volto a celebrare le donne italiane che hanno lasciato un segno nella storia. Non sempre note al grande pubblico o agli studenti, saranno al centro di una campagna di sensibilizzazione e riconoscimento promossa dall’azienda. Per cominciare, Italo ha deciso di dedicare un proprio treno a Laura Bassi Veratti (Bologna, 1711 – 1778), la prima professoressa universitaria e la prima donna europea ad ottenere un insegnamento universitario in Fisica (all’università di Bologna).

Questo gesto simbolico "vuole rendere omaggio al contributo straordinario di Laura Bassi nel campo della scienza e dell’istruzione, e al contempo ispirare le nuove generazioni”.

Altre intitolazioni

Nel corso dell’anno saranno selezionate altre eccellenze italiane al femminile a cui intitolare ulteriori treni: attraverso un contest lanciato tra i dipendenti, la community Italo selezionerà le figure che daranno un nome ai convogli della società. La rosa delle grandi personalità che Italo sottoporrà ai dipendenti include Cristina Roccati (fisica e poetessa italiana laureata a Bologna nel 1751; il suo rappresentò il terzo titolo accademico rilasciato in Italia a un donna), Giuseppina Aliverti, geofisica italiana laureata nel 1919 a Torino, direttrice dell’Osservatorio geofisico di Pavia e tra le altre socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei, o Cesarina Monti, biologa, fisiologa, limnologa e zoologa; nel 1907 è stata la prima donna ad ottenere una cattedra universitaria nel Regno d’Italia.

Supporto al percorso di studi delle studentesse Stem

Italo sta avviando sinergie con i principali atenei per supportare il percorso di studi delle studentesse Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

“Un impegno concreto da parte dell’azienda ferroviaria, che vanta tra i suoi 1500 dipendenti un 50% di donne – spiega la società -. Donne presenti sia in ruoli operativi che in posizioni di staff. Italo vuole promuovere l’accesso delle giovani a materie e percorsi formativi ancora oggi troppo sbilanciati verso gli uomini. L’ultimo rapporto Istat, infatti, evidenzia come il 25% dei giovani (25-34enni) con un titolo terziario ha una laurea nelle aree disciplinari scientifiche e tecnologiche, le cosiddette lauree Stem; la quota sale al 37% tra gli uomini mentre scende al 16,8% tra le donne, evidenziando un marcato divario di genere”. Il progetto si concluderà l'11 febbraio 2026, in concomitanza con la Giornata mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza. “Siamo un’azienda che pone da sempre le persone al centro della propria strategia - commenta l’amministratore delegato di Italo, Gianbattista La Rocca -. Crediamo che ogni ruolo si adatti alle competenze delle persone, alle proprie skills ed al percorso di studi che si è fatto. Non esiste un mestiere maschile o uno femminile. Vogliamo trasmettere questa cultura a tutta la nostra comunità, intitolando i nostri treni a donne italiane che hanno fatto la storia e che ancora oggi non sono note a tutti”.