"Italove" torna per l’estate La cover di Dj Steevo e Sista Lu

di Chiara Gabrielli

Amano definirsi eclettici, camaleontici, divertenti: sono Stefano Ruffini, per tutti Dj Steevo, e Ludovica Mocchi, in arte Sista Lu. Spopola in radio l’ultima creazione, "Italove", e sul web il videoclip: una cover di Emmanuelle, molto orecchiabile e perfetta per l’estate. Lui, 45 anni, di mestiere infermiere a Capodarco con la comunità San Claudio che si occupa di salute mentale e riabilitazione, lei, 32 anni, architetto all’ufficio sisma del Comune di Valfornace, si sono conosciuti per caso sul set di un videoclip. La musica è la loro passione e vi si dedicano ogni attimo libero da impegni lavorativi e familiari, nel garage di Ruffini trasformato in un piccolo studio di produzione, ‘Deltanove’, in rione Marche. "Io ho iniziato per gioco, anni fa – racconta Dj Steevo –, il mio nome viene da ‘Digestivo’, uno scherzo di allora, poi, un po’ modificato, è diventato il mio nome d’arte. All’inizio questa era una fabbrica di hip hop, ho cominciato così, andava bene, ricordo quando ho portato Fabri Fibra al Sasso d’Italia. Ora facciamo parecchie serate in giro, Italove funziona. Ci siamo detti di rifarla a modo nostro, è una sorta di ‘vetrina’ di quanto ci piacerebbe fare, e mi sono reso conto che piaceva quando ho visto le mie figlie ballarla dentro casa. Per ora sta andando molto bene su Radio Studio, ma stiamo cercando di intercettarne altri canali. Abbiamo nuovi pezzi in ballo, l’idea è di portare avanti un progetto tutto nostro". "Dare vita a Italove è stato super divertente – il commento di Mocchi –, ma anche molto impegnativo. Tutto è filato liscio grazie anche a Stefano Nardi di Editing Studio, Corridonia". Ruffini, da solo, si dedica soprattutto al funky house e new disco, lei al drum and base e ultimamente anche alla afro. Insieme, fanno soprattutto house, disco, elettronica. "Ho sempre fatto parte di cori – spiega lei –, a 14 anni ero con una band ska rock a Macerata, poi, appena laureata, avevo un progetto drum and base a Pescara". Entrambi corcordano sul fatto che "è difficile lasciare fuori dallo studio i pensieri e le preoccupazioni quotidiane, ma di solito dopo una mezzoretta ’di scarico’, ci immergiamo completamente nella musica". Molti i lavori di Dj Steevo: era andato forte ‘Diabolico Coupè’ (aveva funzionato la traccia ‘Lavorare’), mixato da Leo Fresco, ora fonico di Jovanotti, così come D9S Eletric, "per non parlare di ‘Heroes Funk’, pezzo mio, girato tra Pedaso, Civitanova e Santa Monica. L’anno scorso è stata la volta di ‘Rollin’, su cui abbiamo messo la voce di Ludo". Per ascoltare Italove https:www.youtube.comwatch?v=N4huu-tPN1o o Spotify.