Itas Trentino domina Lube Cucine Civitanova nella finale Scudetto 2025

ITAS TRENTINO: Kozamernik 5, Michieletto 20, Sbertoli 2, Rychlicki 1, Lavia 7, Flavio 9, Laurenzano (L), Garcia 11, Acquarone, Bartha. N.E. Bristot, Pesaresi, Pellacani, Magalini. All. Soli

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 6, Gargiulo 6, Boninfante 2, Nikolov 13, Lagumdzija 17, Bottolo 3, Balaso (L), Orduna, Poriya 1, Dirlic 1, Loeppky, Podrascanin. N.E. Bisotto, Tenorio. All. Medei

Arbitri: Vagni (Pg) e Curto (Go)

Parziali: 25-20 (27’), 25-23 (30’), 25-21 (28’)

Note: spettatori 4000; Itas battute sbagliate10, ace 2, muri 11, ricezione 47% (perfetta 21%), attacco 52%; Lube bs 13, ace 7, muri 9, 44% (16%), 42%.

Un Michieletto gigantesco e il temuto muro gialloblu, il top della regular season, mettono al tappeto la Lube in gara1 della finale Scudetto 2025. Troppa Trento per una Civitanova forse un po’ stanca dopo i cinque incontri con Perugia, l’ultimo appena giovedì e così il primo atto va in archivio con un 3-0 netto. L’Itas è sempre stata avanti dalla metà in poi di ogni parziale, il team di Soli ha giocato con grande precisione e lucidità (vedi parecchie rigiocate sul muro per avere palloni migliori) e il resto l’ha fatto Michieletto. A Medei non è bastato un buon Lagumdzija, male stavolta Bottolo. Come nei quarti e in semifinale dunque Lube costretta a rincorrere gli avversari nella serie e non resta che sperare nell’ennesima rimonta. Giovedì alle 18.15 gara2 all’Eurosuole Forum. Primo set. Come avevamo immaginato riecco Balaso in sestetto. Si comincia con una serie di botta e risposta, poi ace di Michieletto, muro di Flavio su Lagumdzija e break 14-11.

La stella mancina è "on fire", altro muro su Bottolo seguito da un punto di classe, Trento scappa 19-14. Il solito Poriya col servizio ricuce a -2, i dolomitici però non si scompongono, la ricezione è valida e Flavio le butta giù (69% d’attacco di squadra): 24-20. Il neoentrato Dirlic non passa. Secondo set. Cambio tra gli opposti-ex, fuori Rychlicki (problema alla schiena) e dentro Garcia. L’inizio è punto a punto anche se la Lube non trova continuità al servizio, quindi Garcia piazza due muri pesanti per il 12-15. Eccoli i muri biancorossi, due di fila e 22-23. La Lube si rifà sotto? Ci pensa il solito Michieletto (9 col 70%) per il 24-22. Proprio lui va in rete al servizio, l’ex Garcia chiude. Terzo set. Trento sforna 3 muri di fila e subito 5-2. Medei fa rifiatare Boninfante e punta su Orduna, ma l’Itas è una macchina: 13-8. In campo Podrascanin. Civitanova accorcia 15-13 e ha la chance del -1 ma lo scambio lungo è gialloblu grazie a Michieletto ovviamente. Si finisce con Loeppky, Flavio sbaglia e finalmente è -1, anzi c’è la palla del 21-21 ma incredibilmente Boninfante alza per nessuno. Michieletto non perdona, 23-20. L’Mvp segna ancora e Flavio manda i titoli di coda.

Andrea Scoppa