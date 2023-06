Itc Antinori, rinnovata la biblioteca

Rinnovata la biblioteca della sezione matelicese dell’Itc Antinori, composta di libri di antica rilegatura, saggi storici, enciclopedie, testi di economia e diritto, raccolte di audio-visivi e romanzi di narrativa contemporanea. A procedere al riordino ed inventariazione del patrimonio librario scolastico, composto da tanti testi donati o acquistati nel tempo, sono stati gli studenti della classe III C affiancati dalla loro insegnante di lettere Oriella Cacciamani. "I ragazzi hanno lavorato con grande entusiasmo e serietà – ha asserito la Cacciamani – riordinando le scaffalature e catalogando tutto al computer, attraverso un’iniziativa che ha avuto lo scopo di contribuire alla crescita della persona, all’attuazione del diritto allo studio e all’educazione permanente, anche nell’ambito del Progetto #ioleggoperché, a cui aderiamo da anni e che garantisce il supporto di donazioni di singoli cittadini ed editori". La raccolta di libri e materiali didattici ha obiettivi non solo conservativi, ma anche di studio e consultazione, sia nella forma di prestito che di consultazione personale. "Un ringraziamento speciale – è stato dichiarato dai docenti dell’Itc – va alla professoressa Fiorella Conti, illustre ex insegnante di lettere dell’istituto, che ci ha lasciato un patrimonio inestimabile di testi, saggi, rubriche, romanzi, raccolte ed enciclopedie di grande valore storico e culturale".

m. p.