Ite ’Gentili’: gli studenti riflettono sui vari tipi di discriminazione

Il Consiglio delle donne ha organizzato un incontro all’Ite Gentili per sensibilizzare gli studenti sulla parità di genere e contrastare le discriminazioni. "Come insegnante, come politica impegnata nel sociale e come mamma - spiega la presidente Sabrina De Padova - sono convinta che i pilastri della formazione debbano essere affidati alle famiglie e alle scuole, con interventi costanti. Insieme alla collega Ninfa Contigiani, alla psicologa Roberta Vitelli e alla professoressa Eliana Leoni, abbiamo cercato di sensibilizzare gli adolescenti sulle problematiche inerenti la discriminazione. Si è partiti da alcune letture di brani della scrittrice Michela Murgia, per trattare i vari tipi di discriminazione. Una di queste è quella linguistica, generalmente sottovalutata e comunemente accettata con un uso marcatamente sessista del linguaggio. Non solo nel parlare della vita di tutti i giorni, ma anche nei libri di testo, sui giornali, nelle dichiarazioni rilasciate da esponenti politici, si registra frequentemente un uso improprio e sessista della lingua, una grande disattenzione circa le conseguenze dell’uso di un linguaggio discriminatorio. Basti pensare al quotidiano, se un termine viene trasformato al femminile acquisisce una connotazione offensiva".