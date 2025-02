Ite Gentili in crescita: "Ma non dipende dalla settimana corta"

"Abbiamo numeri in crescita, come da qualche anno a questa parte. E non credo che abbia pesato molto la rimodulazione dell’orario su cinque giorni piuttosto che sei. Ritengo che questi risultati siano frutto di un gioco di squadra, con giocatori in campo che si danno tanto da fare". Alessandra Gattari (foto), dirigente scolastico dell’Ite Gentili di Macerata è soddisfatta, vede nell’aumento degli iscritti (da 140 a 158) il frutto di un lavoro intenso, che si è andato via via arricchendo di sempre nuove iniziative. "Certo i giorni di scuola aperta, quelli dedicati all’orientamento, sono importanti. Ma abbiamo potuto verificare che il nostro miglior fattore è il passaparola tra gli studenti che già frequentano il nostro istituto e quelli che sono intenzionati a farlo. Sono loro i nostri migliori portavoce". La decisione di adottare la "settimana corta" non sembra aver influito più di tanto. "Voglio intanto ribadire che questa espressione non deve essere equivocata: non è che siano state tagliate delle ore, riducendo il curricolo. Semplicemente le ore, che restano quelle di prima, sono distribuite su cinque giorni e non sei. Ci sono genitori che hanno apprezzato, ma anche altri che hanno deciso di iscrivere i propri figli altrove, perché non hanno gradito. Il fatto è che si sta lavorando bene e tante sono le iniziative". La Gattari sottolinea le tante certificazioni attive nell’Istituto, il progetto Erasmus che coinvolge anche il corso serale e che, grazie ai fondi del Pnnr, la scuola offre lezioni di recupero gratuite, uno ad uno, un docente per un allievo, da svolgere nel pomeriggio. "Credo che sia determinante la nostra "visione", che si fonda su una costante apertura verso il territorio, le istituzioni, a partire dall’università, e le imprese. Insomma, i risultati di oggi vengono da lontano".

f. v.