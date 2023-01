Ite Gentili, pagella d’oro per Marika Iorio Gnisci "Impegno e costanza"

Pagella d’oro per Marika Iorio Gnisci, studentessa della 5E dell’istituto tecnico economico Gentili di Macerata. A dicembre al teatro dell’Aquila di Fermo è avvenuta la premiazione degli studenti che hanno ricevuto il riconoscimento voluto dalla Carifermo, arrivato alla sessantesima edizione e destinato ai migliori alunni delle medie e superiori di Fermo, Macerata, Ancona, Ascoli e Teramo. I vincitori ricevono un diploma di benemerenza e un somma in denaro. Grande soddisfazione per la dirigente scolastica dell’Ite Alessandra Gattari e il coordinatore della 5E professor Pietro Prosperi, che hanno sottolineato l’impegno e la costanza di Marika. Ancora più felice la studentessa, che ha espresso la propria gioia nel vedere riconoscere il lavoro svolto in classe e a casa sui libri.