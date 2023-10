Ite Gentili, Sara Simeoni e Manuela Nicolosi incontrano i ragazzi

All’Ite Gentili, grazie alla rassegna Overtime festival, i ragazzi hanno incontrato Sara Simeoni, pluricampionessa di atletica leggera, e Manuela Nicolosi, arbitro di calcio ai massimi livelli e ambassador di "Allenarsi per il Futuro". Simeoni ha raccontato anche delle difficoltà che ha affrontato nell’essere una donna di sport in anni in cui non era così scontato indossare dei calzoncini e scendere in pista. Nicolosi, arbitro donna nei campionati di massimo livello maschili, non ha nascosto le situazioni difficili da affrontare. Si è riflettuto così su pari opportunità e dignità di genere. Soddisfatte le prof Paola Galli e Paola Formica, referenti del "Progetto Sport" e di Educazione Civica, sostenute dalla preside Alessandra Gattari.