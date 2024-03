Itinerari destinati ai bikers per farsi strada nel turismo lento

"Le fonti del benessere - Maestria ed Eccellenze", ecco il nome del progetto, finanziato dalla Regione Marche, con sui l’Amministrazione comunale di Corridonia si prepara ad investire sul fronte del turismo lento. Si tratta di una nuova iniziativa, che sarà svelata domani (ore 21) al teatro "Lanzi", mirata allo sviluppo turistico "green" dopo che il Comune si è impegnato a portare avanti il progetto Pil "La Bellezza in Bicicletta, che prevede l’attivazione di itinerari destinati ai bikers per il potenziamento del cicloturismo e la recente adesione all’associazione tra comuni Noi Marche. "L’obiettivo è quello di potenziare l’offerta turistica di Corridonia in maniera sostenibile – ha illustrato l’assessore a cultura e turismo Massimo Cesca - attraverso il design di tre nuovi itinerari extraurbani e urbani che sappiano far immergere i viaggiatori nel paesaggio e nelle tradizioni tipiche e secolari dell’entroterra locale. In modo particolare verranno attenzionate le fonti storiche del territorio, che sono state già oggetto di intervento da parte dell’amministrazione. Un itinerario specifico verrà infatti dedicato proprio alle ‘acque di Corridonia’, con lo scopo di salvaguardare e promuovere un patrimonio naturalistico ed antropico di grande valore". L’intento sarà quello di individuare degli itinerari con lo scopo di valorizzare dei percorsi turistici extraurbani a partire delle fonti storiche e percorsi turistici urbani. Oltre che alla cittadinanza, l’invito a partecipare alla presentazione è rivolto in modo particolare gli operatori economici, quindi artigiani, commercianti, ristoratori o titolari di strutture ricettive. "Inoltre – ha sottolineato l’assessore Cesca - è prevista la realizzazione di esperienze legate all’enogastronomia e all’artigianato, con un coinvolgimento diretto degli operatori locali che desidereranno mettersi in gioco. Tra gli output progettuali è prevista anche la redazione della nuova guida turistica di Corridonia, in lingua inglese ed italiano, nel duplice formato cartaceo e digitale, che ha l’ambizione di raccontare in maniera coerente, accattivante e avvincente le specificità cittadine".

d. p.