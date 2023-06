Itinerari gustosi tra borgo e mare

Il palato tradizionale e sopraffino di Deborah Iannacci, in arte TRIPPAdvisor, e l’occhio viaggiatore di Nadia Stacchiotti, nota al popolo del web per il suo "Racconti di Marche – Travel Blog": due blogger marchigiane (e tanti #itinerarigustosi) che nei giorni scorsi hanno fatto tappa a Potenza Picena. Tre giorni tra borgo e mare che vedranno il racconto social snodarsi da qui alle prossime settimane. "Una collaborazione – spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Tommaso Ruffini (nella foto con le due blogger) – nata per raccontare la nostra città in un modo tutto nuovo, dando spazio all’enogastronomia, all’intrattenimento, ma anche ai luoghi della cultura su cui quest’anno abbiamo voluto accendere ancor più i riflettori". Il panorama dal Pincio, l’orizzonte in vetta alla Torre del Porto, il lungomare e i laghetti, i campanili, il museo Kodak, i Telai delle Monachette, le visite guidate. E poi le cantine, i piatti della tradizione e le cene con vista: sono tante le tappe che hanno caratterizzato il gustoso itinerario potentino e che hanno visto le blogger avvalersi del prezioso supporto dei ragazzi dei due InfoPoint comunali, dei referenti delle locali Pro loco e degli strumenti, digitali e cartacei, al servizio del turista alla scoperta della città. "Spesso chi visita la nostra città – osserva ancora Ruffini – non si aspetta di trovare così tante opportunità tutte insieme. Gli ‘Itinerari Gustosi’ ci aiuteranno a mostrare quanto c’è da fare, da vedere, da assaggiare, da condividere a Potenza Picena".