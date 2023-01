"Itinerari in Comune" per giovani, sabato chiudono le iscrizioni

Fino alle 13 di sabato è possibile iscriversi a "Itinerari in Comune", il corso di formazione per la valorizzazione delle risorse del territorio cofinanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. Rappresenta un interessante percorso formativo rivolto ai giovani fra i 15 e i 35 anni con una durata di tre mesi, con inizio venerdì 24 febbraio, mentre la selezione si terrà venerdì 10. Il Progetto, a partecipazione gratuita e promosso dal Comune di Montecassiano e dall’Anci, vede coinvolta anche Montefano. "E’ un’occasione importante per contribuire alla valorizzazione della nostra città", spiega il sindaco Angela Barbieri. L’Università degli studi di Urbino contribuirà con il suo know-how a far acquisire ai partecipanti competenze di marketing e comunicazione turistico-territoriale, indispensabili a far conoscere agli utenti nel modo più corretto le bellezze e le peculiarità del nostro territorio. Invito i nostri giovani a partecipare senza indugio, sarà un momento di crescita e di formazione importante e avremo anche a Montefano chi saprà – con garbo e preparazione – aiutare il Comune a mostrare ai turisti le tante attrattive". Ne risulteranno "pacchetti turistici" confezionati ad hoc per gli utenti che saranno presentati durante un evento aperto al pubblico. Al tempo stesso, l’Università di Urbino ha realizzato un questionario per conoscere e orientare le politiche giovanili dedicate a chi vive a Montefano.

ant. t.