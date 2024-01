"Itinerario Ricci fuori portata per i disabili"

"Invitare a una maggiore riflessione e ponderatezza nell’orizzonte del rispetto di questa città e della sua storia". È questo lo scopo della mozione sul "pasticcio" dell’itinerario ricciano presentata da Ninfa Contigiani, capogruppo Pd, che sarà discussa nel consiglio comunale di domani. "Stando alle dichiarazioni rilasciate da chi ci governa – afferma Contigiani (nella foto) – i turisti e i pellegrini venuti a Macerata non potranno beneficiare del lavoro svolto su padre Matteo Ricci dal professor Filippo Mignini e non conosceranno niente del percorso turistico da lui ideato, delle 26 targhe in cui si articolava l’itinerario, dei contenuti audio e video collegati al percorso e fruibili tramite Qrcode anche in lingua inglese. In compenso potranno sbalordire in vicolo Ferrari, dove troveranno ad attenderli una lapide marmorea che celebra solennemente quel luogo come la casa natale di padre Matteo Ricci, con accanto la targa numero 9 del nuovo itinerario ricciano che, invece, smentisce clamorosamente questa affermazione, senza sostenerla con riferimenti certi". La mozione auspica da un verso che si provveda a emendare questa evidente contraddizione, all’altro propone che l’opera del professor Mignini sia resa disponibile a tutti – tramite app o altro dispositivo – invece che solamente agli studiosi. E c’è anche un altro problema: "È stato progettato un percorso precluso alle persone che si possono muovere solo in carrozzina. E, infatti, il Qrcode presente sulle targhe, con cui si dovrebbe avere accesso all’app, è posto a una altezza irraggiungibile per la persona disabile. Alla faccia dei proclami che vorrebbero rappresentare Macerata come la città dell’inclusione".