Itinerario ricciano cambiato: "l documenti parlano chiaro"

"Posso non aver compreso, ma di certo so ancora leggere, le rendicontazioni e anche le repliche". Sull’itinerario ricciano Romano Carancini, consigliere regionale, risponde con ironia all’amministrazione comunale di Macerata, ma anche con una certa soddisfazione, poiché il Comune avvalora la fondatezza delle sue osservazioni. "Il Comune – sottolinea – fa una ricostruzione che rispetto al progetto originario conferma la rivisitazione scientifica e contenutistica dei testi a cura dell’Istituto diocesano padre Matteo Ricci, che sostituisce la consulenza del professor Filippo Mignini, cancellando i testi di quest’ultimo, con contestuale riduzione del numero di targhe previste (da 26 a 12), e la loro diversa dislocazione. Si aggiunga che l’itinerario inizialmente approvato e finanziato con i fondi europei Iti, per esplicita affermazione del Comune, mancava solo della "ultimazione delle attività di installazione della cartellonistica", cioè di una marginale e materiale attività operativa". "Come se non bastassero l’affronto e ingratitudine nei confronti del professor Mignini – prosegue Carancini - si tenta di rassicurare tutti affermando che i contenuti restano conservati e disponibili per la consultazione e lo studio. E’ singolare che di fronte a questi cambiamenti l’amministrazione Parcaroli affermi che il Comune non ha accantonato il progetto di Maggioli s.p.a. perché – di fatto - il progetto non c’è più. Ma c‘è dell’altro. Il Comune ha completato la rendicontazione dell’itinerario ricciano originario - seppure sostituito - con 2 fatture, una di novembre 2022 (7.320 euro) e l’altra di giugno 2023 (14.640 euro), la seconda delle quali descrive la spesa finale per la “realizzazione e posa in opera segnaletica percorso turistico pedonale padre Matteo Ricci“. Ma oggi c’è un altro itinerario, diverso, per il quale la giunta Parcaroli ha partecipato a un nuovo bando e ha richiesto un ulteriore contributo. Se il progetto originario già finanziato era quasi completato tanto da averne solo “accelerato la conclusione e la definizione“, a cosa si riferisce questa nuova assegnazione finanziaria, a parte la promozione e la copertura mediatica - peraltro di oggettiva poca forza - citate nella nota comunale?"