"Itinerario Ricciano, il Comune misconosce gli studi ’laici’ di Mignini"

"Il dibattito sulla targa numero 9 del nuovo Itinerario Ricciano rischia di perdere di vista il vero focus della discussione. La domanda è: perché questo Itinerario Ricciano è stato scelto per sostituire quello del professor Mignini che per tutti, indistintamente, è "un’autorità in materia"? L’amministrazione comunale ha addotto le sue ragioni, che però sono generiche e fumose e, a tratti, anche contraddittorie". Così Gianluca Puliti, ex dirigente del Comune di Macerata. "Ce n’è abbastanza – prosegue – per ipotizzare che il Comune voglia misconoscere l’impegno scientifico e accademico del "laico" Mignini su padre Matteo Ricci. Questo spiegherebbe la decisione che non poteva essere lui a raccontare a turisti e pellegrini la vita e il pensiero del gesuita attraverso le sue 26 targhe e le relative tracce audio (in italiano e in inglese). E fornirebbe un motivo plausibile, per quanto scoraggiante, anche del pasticcio di vicolo Ferrari. Rimuovere la lapide commemorativa, che origina anch’essa dagli studi di Mignini, sarebbe stata un’operazione troppo rischiosa. E, allora, si è provato a metterla in dubbio, a minarne l’attendibilità, senza badare alle conseguenze". Secondo Puliti, la convivenza della lapide e della targa in vicolo Ferrari "rappresenta un triste e autolesionistico tentativo di nostrana cancel culture" e l’esito dell’operazione ha le caratteristiche di un atto di censura su cui ci si deve interrogare. "Un motivo di consolazione, però, c’è – conclude Puliti (nella foto) –. Questa storia pare fatta apposta per diventare il tema centrale della seconda edizione di "Presente Liberale", il "festival nazionale del libero pensiero" promosso dal Comune, che ha per oggetto, per l’appunto, la censura ai giorni nostri. Chi innalza il vessillo del pensiero liberale, infatti, non dovrebbe avere problemi ad affermare come la prospettiva laica sia capace di occuparsi di tutto, anche di religione, e di non rifiutare niente in linea di principio".