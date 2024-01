"Itinerario su padre Matteo Ricci, il Comune ha combinato un pasticcio"

"È un grande pasticcio quello che la giunta Parcaroli sta combinando con l’itinerario turistico pedonale su padre Matteo Ricci. Sono deprimenti le parole con le quali ha liquidato 40 anni di rigore e autorevolezza scientifica, riconosciuta a livello nazionale e internazionale, per gli studi su Matteo Ricci, del professor Filippo Mignini, la cui consulenza – a quanto pare – a Macerata non è più valida per le "mutate condizioni geo-turistiche della città". Ci si espone al ridicolo, e Macerata non lo merita". Romano Carancini, consigliere regionale Pd, critica in maniera decisa l’esecutivo cittadino che lo scorso giugno "ha accantonato il progetto di Maggioli s.p.a., già finanziato con 30.500 euro di fondi europei del programma Iti – Nova Macerata Por Fesr Marche 2014 – 2020, curato dal professor Mignini, affidando la realizzazione di un nuovo Itinerario Ricciano a MarcheMedia Soc. Coop., con uno specifico contributo di 37.149 euro Por Fesr Sisma 2014 - 2020, attingendo quindi a un asse di finanziamento diverso". Secondo Carancini è stato buttato nel cestino un progetto avanzato, sebbene i costi fin qui sostenuti dal Comune, come da chiesto dagli uffici regionali, debbano essere rendicontati con tanto di prova fotografica e con un atto che attesti la regolare esecuzione delle forniture, la funzionalità e il funzionamento degli interventi finanziati. "Cosa intende fare il Comune di Macerata? Presenterà alla Regione le foto di una lapide e di una targa a pochi centimetri di distanza – relative alla casa natale di Matteo Ricci – che si contraddicono tra loro perché frutto di due diversi progetti? Come utilizzerà il nuovo progetto dell’Itinerario Ricciano visto che il QR Code posto sulle nuove targhe non porta ad alcuna applicazione e della traduzione non vi è traccia?". L’ex sindaco sottolinea come sia ovvio che possano essere fatte "scelte amministrative in discontinuità con chi ha governato prima", ma con argomentazioni attendibili, altrimenti "il pasticcio è dietro l’angolo e la credibilità della città compromessa". Carancini auspica che venga recuperata un’azione di confronto, annunciando di aver presentato una proposta di legge regionale per valorizzare la figura e le opere di padre Matteo Ricci.