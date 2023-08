Itinerario turistico a Matelica: L'assessore Ciccardini: "Pronto entro l'anno"

Dovrebbe essere completato entro la fine dell’anno l’articolato progetto di un itinerario turistico e culturale dedicato allo studio del tempo. A dichiararlo è l’assessore alla cultura Giovanni Ciccardini, sostenendo che "una volta inaugurata ai giardini pubblici l’Area del Tempo, con le riproduzioni di alcune meridiane solari e una copia del Globo di Matelica, dopo aver reso fruibili i meccanismi degli antichi orologi comunali, restaurati e puliti grazie alla collaborazione dell’ingegnere Oronzo Mauro, direttore del Museo dell’Orologio di Montefiore dell’Aso, procederemo anche alla realizzazione di un percorso cittadino che consentirà a Matelica di entrare a pieno titolo tra le ‘città del tempo’ delle Marche. In particolare – ha aggiunto – abbiamo individuato due importanti quadranti solari da restaurare e rendere visibili al pubblico. Il primo è nel chiostro di San Francesco e necessita di restauro, l’altro invece era in piazza Enrico Mattei, lo abbiamo ritrovato attraverso una ricerca condotta dalla Fototeca di Matelica e sappiamo che negli anni ’30 fu rovinato e trasformato in uno spazio per la propaganda del regime fascista, quindi distrutto. Ora, trattandosi di un’abitazione privata abbiamo preso i contatti per ripristinarlo e mostrare al pubblico come l’orologio della torre civica venisse costantemente monitorato con un orologio solare sottostante".

Matteo Parrini