Its Academy: cinque milioni per la formazione

Ammontano a circa 5 milioni di euro le risorse che la Regione Marche ha destinato alle quattro Fondazioni di partecipazione Its (Istituti Tecnologici Superiori-Its Academy) con sede legale e operativa nelle Marche, biennio 20222024, per la promozione di 15 percorsi formativi ad elevato contenuto tecnico e tecnologico, in grado di delineare profili professionali di tecnici superiori, necessari all’apporto di innovazione e crescita alle imprese locali. Su proposta dell’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione, Stefano Aguzzi, sono state definite le linee guida per la predisposizione dell’avviso pubblico con cui queste risorse (precisamente 4.955.235 euro di cui 3.405.000 euro quale cofinanziamento regionale a carico del Programma operativo complementare 2014-2020) saranno assegnate. "Il dato complessivo del sistema Marche Its - spiega l’assessore Aguzzi (nella foto) -, con riferimento ai corsi monitorati, determina una percentuale di inserimento lavorativo pari ad una media regionale del 73% degli allievi diplomati con picchi che vanno dal 90 al 100% per alcune figure professionali specifiche. Reputando dunque che la formazione tecnica superiore rappresenti uno dei canali del sistema di istruzione che meglio collega lo studio al lavoro, la giunta regionale ritiene prioritario continuare a sostenere, anche per mezzo del cofinanziamento delle risorse del Poc Regione Marche 14-20, l’offerta formativa degli Its Academy". "Attraverso una serie di incontri - prosegue - abbiamo condiviso l’analisi delle necessità occupazionali rilevate ed abbiamo recepito le proposte formulate dalla Rete Its Marche per avviare un’offerta formativa pubblica da sviluppare attraverso le quattro Fondazioni Its Academy (istituti tecnologici superiori) marchigiane".