Iualè, presidente albergatori: "Progetto turistico allo sbando"

Piovono critiche sull’assessorato al turismo e sono pesanti quando vengono firmate dal presidente degli albergatori della provincia di Macerata. Simone Iualè, che è anche titolare dell’hotel ’La Rosa dei Venti’ a Monte San Giusto, si è rapportato negli anni con tanti amministratori e quel che ha predicato, e predica, ogni volta è la necessità di fare squadra. Un terreno sul quale boccia la politica di chi regge oggi la delega al turismo a Civitanova. Sui social, con un post al vetriolo, mette nel mirino l’assessore Manola Gironacci. Non la nomina, ma è lei obiettivo di una lamentela senza sconti. "Progetto turistico – scrive Iualè – allo sbando più totale. Si aderisce a progetti da soli senza che nessuno interpelli i diretti interessati. Senza un se, senza un ma, senza dar voce e capitolo a chi poi vive di turismo. Sempre più scioccato dalla guida di un assessorato così importante lasciato in balia di chi di turismo non sa neanche l’abc. Follia pura". Fischiano le orecchie a qualcuno dentro palazzo Sforza dove è rientrata la Gironacci, fresca della tappa alla fiera della Bit di Milano (Borsa internazionale del turismo) che le ha portato dure reprimende anche da Giulio Silenzi (Pd), per avere impostato una presenza di Civitanova basata soltanto sulla esposizione di depliant e per avere dimenticato di promuovere il trentennale del festival Civitanova Danza.