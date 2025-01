Ivo Costamagna ci riprova:: "Una via per Bettino Craxi"

Continua la battaglia politica di Ivo Costamagna per ricordare Bettino Craxi. Costamagna, che da politico ha vissuto i migliori anni del socialismo, ripropone l’intitolazione di una via allo storico leader del Psi. La richiesta è stata fatto al sindaco Fabrizio Ciarapica attraverso una lettera firmata anche da Stefano Vallesi, coordinatore di Socialisti liberali, e dal consigliere comunale Nicolò Renzi di Forza Italia. Queste le motivazioni: "Quella di Craxi è stata figura troppo a lungo sottaciuta o, peggio, criminalizzata. Il costo della democrazia, il finanziamento dei partiti che dal dopoguerra al 1989 avveniva per tutti, senza eccezione e in modo illecito, come dimostrò lo stesso Craxi da problema politico divenne il grimaldello per il golpe giustizialista di una parte politicizzata della magistratura. L’obiettivo non era colpire la corruzione personale, che esisteva, ma decapitare la classe politica e far retrocedere il nostro paese dal ruolo che aveva acquisito. Il dibattito su Craxi contribuisce a far emergere la verità sulla autorevolezza della sua azione politica e istituzionale e riporta di attualità la richiesta di intitolare una via della nostra città a Bettino Craxi. Lo facciamo consapevoli di rappresentare il comune sentire della maggioranza dei concittadini".