Ivo Monticelli brilla nel campionato italiano di motocross, Gifting in testa

Anche le Marche sul podio "internazionale" della quarta prova del campionato italiano di motocross Mx1-Mx2 Elite, classi 125 e 250 cc, con l’anconetano Ivo Monticelli effettivo al Moto club "Armando Fagioli" di Cingoli che sulla pista del Tittoni ha organizzato la competizione disputata da 157 piloti di cui sessanta impegnati nella prima prova del tricolore Rockies Cup 125 cc. Junior.

Nella Mx1, in quaranta al via dopo le eliminatorie, Monticelli su Kawasaki ha lottato per il successo assoluto conquistato spavaldamente dallo svedese Isak Gifting (Yamaha) che si è confermato habitué del percorso cingolano; terzo il moldavo Jan Pancar (KTM). Gifting in gara-1 ha regolato Monticelli giunto secondo, che nella frazione successiva è partito di slancio contenendo inizialmente Gifting protagonista d’un recupero formidabile nel contesto d’un ritmo impressionante impresso allo spettacolare scorcio agonistico. Tra lo scandinavo e Monticelli si è inserito Pancar mantenendo la posizione d’onore. Con l’affermazione di giornata, Gifting a due prove dall’epilogo è balzato in testa alla classifica del torneo nazionale, con Monticelli che invece da terzo è salito al secondo posto.

La Mx2, in vetrina Valerio Lata (Honda) primo in entrambe le batterie, ha visto tra i protagonisti il cingolano Simone Mancini (Fantic) maggiormente coinvolto nell’Europeo in cui attualmente è quinto. Nella manche d’apertura, sedici giri per i quaranta alla partenza, Mancini ha avuto un ottimo avvio poi Lata, confermando il proprio valore, l’ha scalzato vincendo davanti al cingolano e ad Alessandro Lupino (Ducati) altro rivale insidioso.

E infatti Lupino, anche lui del Gruppo Fiamme Oro come Lata, nella corsa seguente si è lanciato sulla scia di Lata sempre in testa mentre Mancini, preferendo non forzare, ha terminato in quarta posizione, concludendo la giornata al terzo posto.

Gianfilippo Centanni