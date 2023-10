Iwasaki illustra i sentimenti giapponesi

Per un lungo fine settimana a Macerata si apriranno le porte del Sol Levante. Inizia domani la terza edizione di Tipicità Evo che prevede tanti appuntamenti inconsueti con i sapori, le storie, la musica e la cultura giapponese. Sabato, agli Antichi Forni, il pensiero del filosofo Mokichi Okada e l’approccio Shumei all’agricoltura saranno protagonisti alle ore 11, mentre alle 17 il focus si concentra su “ingredienti e sentimenti giapponesi” grazie all’intervista di Monica Caradonna alla scrittrice Motoko Iwasaki. Per tutta la giornata di sabato Edizioni Nisroch allestirà un bookshop NippoMarchigiano con pubblicazioni che permettono di approfondire tanti aspetti della civiltà e dell’attualità giapponese. Domenica alle ore 11.30, per i più piccoli entra in scena la favola di Momotaro raccontata con la tecnica del kamishibai dal maestro Francesco Facciolli insieme a Scilla Sticchi. Per tutto il fine settimana nel “Tipicità Village”in piazza Libertà assaggi di prodotti coltivati con l’approccio Shumei.