Izzo e Cinciripini al museo Ghergo: "Sensibile", la mostra fotografica

S’inaugura oggi alle 18 al Museo Ghergo di Montefano "Sensibile", una mostra fotografica che intreccia le visioni di "Viva, viva, Monet!" di Vincenzo Izzo (che omaggia l’impressionismo e il paesaggio come emozione, attraverso scatti che traducono luce, vento e profumi in percezione empatica) con quelle di Daniele Cinciripini: con "Entroterra" l’artista esplora invece luoghi marginali e non codificati, restituendo un’idea di mondo come assemblaggio di elementi eterogenei e interconnessi. La mostra, dunque, che sarà visitabile fino al primo giugno, invita a un’esperienza lenta e immersiva. Izzo, membro del direttivo del Festival di Montefano, ha studiato Storia dell’Arte, Cinema e Fotografia a Parigi, Lisbona e Bologna ed è docente presso numerose Accademie di belle arti italiane. Daniele Cinciripini (foto) è un fotografo indipendente, si occupa prevalentemente di paesaggio e ritratto. Alterna progetti personali a quelli di ricerca accademica e territoriale in gruppi multidisciplinari. È stato docente all’Accademia di belle arti di Macerata e di Fotografia all’Università di Teramo.