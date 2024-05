Jack Nobile e Cesare Catà, doppio spettacolo a Matelica tra magia dal vivo e filosofia

Giornata densa a di impegni teatrali per la città di Matelica, con un doppio spettacolo che interesserà tutte le fasce di età: per i più giovani e non solo il mago più famoso tra i giovanissimi, Jack Nobile al teatro Piermarini alle 17.30 e Cesare Catà alle 18.30 in piazza Garibaldi con "Io dico Dio tutto infinito", lezione spettacolo su Giordano Bruno, organizzati dell’associazione Help s.o.s. salute e famiglia Odv di San Severino. obile è un prestigiatore e youtuber professionista che da 10 anni si esibisce con spettacoli di magia dal vivo e insegna la magia attraverso il web; il suo canale YouTube conta più di un milione di appassionati che imparano e si stupiscono attraverso i suoi video. Ha un curriculum già molto ampio: Jack ha prodotto 6 mazzi di carte personalizzati per un totale di 60.000 copie vendute, ha scritto libri, si è esibito in tutta Italia e all’estero e ha studiato al fianco dei più grandi maestri del settore. Attualmente gestisce la sua scuola di magia online che conta decine di migliaia di studenti. Presenta l’evento Paolo Nanni, comunicatore dell’Ast. Lo spettacolo è inserito nel progetto "Spazio Giovani 2.0". La lezione spettacolo di Catà, con acrobazie piriche di Giacomo Pompei, è su Giordano Bruno. Per le sue teorie, giudicate eretiche dal tribunale dell’Inquisizione dello Stato Pontificio, Bruno fu condannato e bruciato sul rogo a Roma. In caso di maltempo l’evento si terrà al teatro Piermarini alle 21.30. In entrambi i casi l’ingresso è libero.