Jacopo Scipioni canta la bellezza della vita agreste: "Lo contante de Montecò" è su Youtube

"Lo cantante de Montecò". Si intitola così il brano del giovane montecosarese Jacopo Scipioni e racconta, in maniera autobiografica, la sua passione per la vita di paese, la campagna e i canti dialettali. "C’è un vardascio de Montecò, lo paese de li matti, porta sempre l’allegria ma soprattutto simpatia", dice di sé Jacopo che già in passato si era distinto perché, insieme con i suoi amici, portava musica e allegria nella locale casa di riposo. Stavolta, Scipioni ha deciso di realizzare un vero e proprio videoclip in cui canta le proprie avventure vestito con i tradizionali abiti della vita agreste, passeggiando tra i campi di Morrovalle e la bottega del rame di suo bisnonno, Tullio "Lo Callarà", che ai tempi effettuava la lavorazione del rame. Il testo della canzone è stato adattato in rima da Fabrizio Quattrini; alla tastiera Luca Ciccarelli, alla fisarmonica e al violino Mauro Giorgini, al basso Beniamino Cesanelli. Le riprese sono state girate da Luca Di Bonaventura, il filmato è disponibile su Youtube.