Jacovitti, un secolo di risate "Si salvò con la fantasia"

di Paola Pagnanelli

"Mio padre non parlava molto del passato, credo avesse sofferto molto la povertà, la guerra, il fascismo, cose spiacevoli che penso abbia voluto cancellare. Preferiva guardare al presente. Anche per questo è stato emozionante vedere le sue pagelle: c’è una parte del suo passato che io conosco pochissimo". A parlare è Silvia Jacovitti, figlia di Benito Jacovitti, celebre fumettista italiano autore di Cocco Bill, Cip l’arcipoliziotto e del Diario Vitt, con il quale migliaia di studenti fra gli anni Sessanta e Settanta si portavano in classe gocce di umorismo surreale. In occasione della sua nascita, avvenuta a Termoli cento anni fa, "Macerata Racconta" ha dedicato all’artista un convegno e una mostra, nella quale sono state esposte le pagelle delle scuole frequentate in città da Jacovitti. "Conosco poco quella parte della vita di mio padre – spiega Silvia Jacovitti –. Ricordava invece i bombardamenti a Firenze. Lui saliva sui terrazzi condominiali per vedere gli aerei, le bombe, immaginare chi fosse il pilota, chiedersi se anche lui pensasse alla sua famiglia. L’ultimo giorno ebbe tantissima paura e andò anche lui in cantina; da sotto a un pianoforte vide le gambe di una ragazza, e si fissò su quelle per farsi passare la paura: era mia madre".

Come era essere figlia di un artista così anticonvenzionale?

"Mio padre ha sempre delegato l’essere genitore a mia madre, lui non aveva tempo. Non perché fosse cattivo, ma era tanto preso dal suo lavoro, una vera passione per lui. Non usciva mai dallo studio. Amava tantissimo mia madre e anche me. Ma era troppo forte in lui lo spirito del gioco, di ridere, di fare scherzi cattivi come ragazzini".

Ad esempio?

"Era come un adolescente, faceva scherzi pesanti di cui rideva moltissimo. Mi faceva cose tremende, mi metteva nello sgabuzzino senza un motivo, al buio, e aspettava. Io dopo un po’ iniziavo a piangere, e allora lui rideva e apriva. Poi arrivava mia madre che lo sgridava. Oggi una cosa del genere sarebbe da Telefono azzurro. Poi, dato che amava moltissimo i film western, spesso girava per casa vestito da cowboy, mi incrociava e mi diceva: adesso ti sparo. Ma una volta l’ha fatto davvero con un botto clamoroso, a salve. Io rimasi choccata, pensavo di essere morta davvero".

Tuttavia lei non ne è rimasta traumatizzata.

"No, perché mi ha fatto capire che bisogna ridere delle nostre paure. Lui lo faceva involontariamente, ce l’aveva dentro dopo aver sofferto per motivi familiari".

Non parlava della sua infanzia?

"Poco. Era sensibile, credo abbia patito molto quegli anni. Poi in famiglia avevano bisogno di soldi, e lui forse non si è goduto la gioventù. A sei anni, aveva iniziato a disegnare sui lastroni della strada, ed erano cose così carine che la gente gli dava dei soldi, allora mio nonno ce lo mandava apposta. Il suo mondo fantasioso lo ha salvato da una realtà che non gli piaceva tanto".