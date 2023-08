Javier Girotto e Antonino De Luca: connubio affascinante tra fisarmonica e sax soprano

Stasera a Civitanova, in piazza Conchiglia, un appuntamento esclusivo con la musica jazz grazie a due artisti d’eccezione Javier Girotto e Antonino De Luca, che si esibiscono nell’ambito del ’Festival Piazza Conchiglia - A greener evolution’. Javier Girotto, compositore argentino che vanta prestigiose collaborazioni con artisti tipo Fabrizio Bosso, Peppe Sevillo, Rita Marcotulli e Natalio Mangalavite, si esibirà a fianco del fisarmonicista siciliano Antonino De Luca, proponendo le melodie più celebri di Javier, le nuove composizioni di Antonino in un connubio sonoro tra fisarmonica e sax soprano che unisce Mediterraneo e Sudamerica. E’ possibile prenotare nei locali in Piazza.