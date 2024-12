Javier Milei: il presidente argentino con radici a San Severino

SAN SEVERINO (Macerata) Prima o poi saranno famosi, purché marchigiani, o loro discendenti. Non bastassero la "Pulce" Lionel Messi, otto volte Pallone d’Oro, o il gladiatorio Russell Crowe – ascolano, ma con giallo –, ora tocca al presidente dell’Argentina, il turboliberista Javier Milei, l’uomo della motosega che in un anno ha licenziato oltre 33mila dipendenti pubblici. Ecco, pensate se avrebbe mai potuto immaginarlo il bisnonno Rufino Bracaglioli che – stando a una ricerca del Comune di San Severino e del giornalista, poeta e sociologo di Camerano, Fiorenzo Santini – era nato a San Severino, nel Maceratese, e da lì partì per l’Argentina, come tantissimi altri italiani, il 6 dicembre del 1914, centodieci anni fa esatti. Strani incroci del destino, perché proprio da una frazione di San Severino nel 1899 emigrarono anche gli avi materni di Lionel Messi, Raniero Cuccittini e la moglie, mentre quelli paterni – Angelo Messi e la famiglia – erano originari di Recanati, da dove partirono nel 1893, direzione Buenos Aires.

Ma torniamo al vulcanico Milei. All’anagrafe del Comune di San Severino Santini ha scoperto che il bisnonno del presidente argentino, Rufino Bracaglioli, nacque proprio lì il 28 settembre 1899. Suo padre si chiamava Francesco, la madre Caterina Capodimonte. "Rufino emigrò in Argentina, a Buenos Aires, il 6 dicembre 1914, partendo da Genova con la nave Regina Elena – ricorda Santini –. Si sposò poi con la coetanea Nazzarena Antonini il 16 marzo 1921, anche lei di padre settempedano. Ebbero due figlie e una, Elia Matilde Bracaglioli, sposò Nicolas Mariano Lucich Bosikovic, di origini jugoslave. Questi sono i genitori di Alicia Lujian Lucich, la mamma di Javier Milei. I nonni paterni di Milei, invece, erano calabresi. Rufino Bracaglioli è morto in Argentina, a Villa Nugueta, il 26 marzo del 1983".

"Siamo profondamente orgogliosi di apprendere che il nostro concittadino, Rufino Bracaglioli, è antenato del presidente argentino Javier Milei – dice Rosa Piermattei, la sindaca di San Severino –. Questa notizia sottolinea l’importanza delle radici settempedane nel mondo e rafforza i legami culturali e storici tra la nostra comunità e l’Argentina. È un onore sapere che San Severino ha contribuito, attraverso i suoi figli emigrati, alla storia di altre nazioni. Ci auguriamo che questa scoperta possa favorire ulteriori scambi culturali e consolidare l’amicizia tra i nostri popoli". Proprio in virtù delle origini italiane, il presidente argentino Milei ha ricevuto la cittadinanza italiana dalla premier Giorgia Meloni e in un precedente viaggio in Italia aveva affermato di sentirsi "italiano al 75 per cento" proprio per via dei nonni, nati nel nostro Paese.

È legato a doppio filo alle Marche – dicevamo – anche Messi. E proprio in virtù degli antenati settempedani, il Comune aveva annunciato di voler conferire alla "Pulce" la cittadinanza onoraria, mentre il Comune di Recanati gli ha fatto recapitare, ormai diversi anni fa, il certificato elettorale. Tra i nomi illustri legati in qualche modo alle Marche, c’è anche quello dell’attore Russell Crowe. Al netto della diatriba con Fidenza sulle sue vere origini, alcuni mesi fa l’attore ha ricevuto la cittadinanza onoraria dal Comune di Ascoli. Ma in questo caso era stato lui a rivelare che il trisavolo per parte materna – che emigrò in Nuova Zelanda nel 1864 – si chiamava Luigi Ghezzi ed era nato nel 1829 ad Ascoli, anche se poi l’atto di battesimo è spuntato a Fidenza, già Borgo San Donnino, nel Parmense. E che dire del ct della nazionale Argentina Lionel Scaloni? Sei ottavi di marchigianità tra gli otto bisnonni, rispettivamente dalle province di Ascoli, di Fermo e di Macerata, terra dei vincisgrassi e del vino cotto. Al sindaco di Magliano di Tenna (Fermo) ha promesso che verrà in Italia. Qui lo aspettano per dargli la cittadinanza onoraria.