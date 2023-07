Jazz nel cuore del borgo marinaro Lo show di Postacchini e Giulioni

Nel cuore del borgo marinaro, nuovo appuntamento con il piazza Conchiglia Summer festival - A greener evolution, che stasera dalle 21 ospita il quintetto jazz del sassofonista Marco Postacchini e voce Marta Giulioni. Una occasione per gli ascoltare il nuovo album del sassofonista fermano ‘One finger snap’, pubblicato da AlfaMusic Label&Publishing. Accanto al sax tenore sul palco, Massimo Morganti al trombone, Emanuele Evangelista al piano, Gabriele Pesaresi al contrabbasso e basso elettrico, Stefano Paolini alla batteria. L’idea del quintetto nasce dalla progettualità del disco One finger snap, recuperandone il medesimo repertorio, e proponendolo secondo una formula mirata a mettere in risalto l’interazione dei singoli musicisti.

La formazione più estesa della big band, coinvolta nella registrazione dell’album, viene trasformata in un organico più agile adatto ad accompagnare la splendida voce di Marta Giulioni, che va a completare le caratteristiche timbriche e sonore dello stesso quintetto ampliandone le possibilità esplorative al livello stilistico ed esecutivo. La band accompagnerà la voce di Marta Giulioni, che si forma al Conservatorio di Pescara. Nel 2019 vince una borsa di studio per il Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) dove per un anno ha collaborato con gli insegnanti David Linx e (per alcuni corsi) Diederik Wissels in qualità di assistente.

Dal 2017 al 2020 è stata scelta per far parte dell’Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani diretta da Pino Jodice, con la quale si è esibita in molti festival italiani jazz con ospiti di fama internazionale, come Mario Biondi, Fabrizio Bosso e l’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Nel 2018 è stata finalista al premio internazionale Riga Jazz Stage e nel 2019 è una delle vincitrici del bando AIR: Artisti in Residenza. Inoltre nel 2020 è finalista al premio internazionale Massimo Urbani e nel 2021 del Premio Gianni Lenoci. Prenotazioni presso i locali della Piazzetta, Mescola, Vicolo Marte, Vintage Cafè.

re. ma.