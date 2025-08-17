Jazz sul lungomare di Civitanova. Fattori e Sebastiani protagonisti

Fuori programma speciale per l’estate di Otto Seaside, a Civitanova. Domani, alle 21, il locale del lungomare cittadino ospiterà un concerto fuori cartellone con due protagonisti d’eccezione: Marcello Sebastiani e Michele Fattori, uniti in un progetto musicale visionario e davvero originale.

Il lavoro nasce da un’idea di Michele Fattori, che trova nel contrabbassista Marcello Sebastiani il compagno ideale. Un progetto che unisce la proposta di standard jazz reinterpretati a brani originali di composizione istantanea, nati senza alcun canovaccio, spartito o struttura predefinita. L’unico punto di partenza sono le prime note suonate da chi apre il brano.

Il progetto si collega all’estetica del free jazz, ma ne oltrepassa i confini, spingendosi verso una libertà espressiva radicale. Una libertà che si nutre anche del confronto tra due visioni: quella di Fattori, artista visivo di respiro internazionale e danni impegnato con una poetica che affonda le radici nella filosofia analitica e nel pragmatismo, e quella di Sebastiani, musicista affermato in ambito jazzistico con una certa sensibilità alla poesia e alla sperimentazione.

Il concerto sarà a ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 3762539353 o ottoseaside@gmail.com.