"Jesus Christ" al Politeama

Nel 50° anniversario dalla sua uscita nelle sale, torna il cult "Jesus Christ Superstar": sarà proiettato questa sera, venerdì santo, alle 21 al Politeama di Tolentino. Prima della proiezione, il protagonista Ted Neeley interverrà in video sullo schermo del Politeama, in collegamento dagli Stati Uniti, per parlare del film. "L’ultima settimana di vita di Gesù raccontata in modo epico con una potente colonna sonora rock – spiegano gli organizzatori -. Una rappresentazione moderna e laica, amata e contestata che negli anni ‘70 ha rappresentato una bandiera della pop generation e che ancora oggi colpisce nella sua miscela di rock e Vangelo. Il musical ha consegnato alla storia pezzi memorabili, da "Jesus Christ Superstar" a "I dont know how to love him", cantata dalla Maddalena, a "Too much heaven on their minds" di Giuda, passando per "Then we are decided" dei sommi sacerdoti". Questa serata chiude la rassegna AperiCinema in Musical dedicata ai film musicali che hanno fatto la storia del cinema. L’apericena viene servito dalle 19.30 con prenotazione obbligatoria. Biglietti disponibili al botteghino dalle 17.