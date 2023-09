Jihad e immigrazione clandestina. Ora in sedici rischiano il processo

Un’associazione a delinquere, per sfruttare i clandestini appena sbarcati dando loro – dietro compenso – una casa, documenti falsi e un passaggio in Francia. Di questo sono accusate 16 persone, nordafricani residenti in città, ma anche due agenti della polizia locale, una ex impiegata dell’anagrafe, il titolare di una agenzia di consulenza fiscale, imprenditori e un medico. A questi nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini dalla direzione distrettuale antimafia di Ancona: sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso, corruzione. Indagati sono i tunisini Bilel Kacem, Mohamed Belaid, Walid Gharsellaoui, Rim Belhaj Hassen, Ali Ben Mansoura, Hassen Bahria, Kamel Baazaoui, il marocchino Bouchaib Rouani, gli agenti della polizia locale maceratese Andrea Bertarelli e Samuele Cicarilli, Guerrino Cirioni, imprenditore di Macerata, Gianluca Tittarelli, cingolano titolare di un Caf, Fabiana Andrade Santos, brasilana residente a Macerata, Michele Vitanzi, imprenditore di Montecassiano, l’ex impiegata comunale Alida Scocco e il medico Paolo Luciani. Sotto inchiesta anche Nabil Gharsellaoui, tunisino da anni residente in città, ritenuto il capo dell’organizzazione e arrestato a gennaio scorso, e Nabil Baazoui. Le indagini erano state coordinate dalla direzione antimafia di Ancona con la procura di Macerata, e condotte dalla Digos partendo dagli accertamenti su un attentato islamico in Germania dopo che si era scoperto che il responsabile aveva avuto i documenti a Macerata. L’operazione era stata chiamata "Wet shoes": in un’intercettazione uno degli indagati temeva di essere scoperto perché i clandestini che accompagnava avevano ancora le scarpe bagnate, erano appena arrivati in Sicilia su un barcone.

Per l’accusa, dal 2019 il gruppo avrebbe contattato nordafricani e, dietro lauto compenso, li avrebbe fatti arrivare clandestinamente in Italia, li avrebbe accolti a Macerata e li avrebbe muniti di documenti, in alcuni casi facendoli poi arrivare in Francia o in altri paesi Ue. Cirioni avrebbe fornito gli appartamenti, e in alcuni casi avrebbe fatto finte assunzioni di stranieri; Vitanzi avrebbe simulato le assunzioni nella sua impresa. Luciani avrebbe firmato due certificati medici retrodatati a prima del marzo 2020, per consentire l’emersione di due clandestini. I due agenti della polizia locale in due occasioni avrebbero concordato con Gharsellaoui il momento in cui andare a controllare la residenza di alcuni immigrati. Tittarelli avrebbe inoltrato le pratiche alla prefettura. Tutti gli indagati hanno sempre respinto ogni accusa, e ora potranno dare la loro versione dei fatti. Sono difesi dagli avvocati Paolo Carnevali, Gianluca Gattari, Leide Polci, Jacopo Allegri, Narciso Ricotta, Marina Quadrini, Merys Teodori, Lucia Testarmata, Roberto Tiberi, Silvia Mengarelli, Alessandro Rocco, Andrea Paolucci, Lorenzo Gnocchini.