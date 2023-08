Jim Morrison e il mito di Dioniso Lezione-spettacolo con Cesare Catà

Oggi alle 21.30 torna ai giardini della sede comunale provvisoria, l’appuntamento con Tau, i Teatri antichi uniti. "L’urlo della farfalla. Lezione-spettacolo su Jim Morrison & il mito di Dioniso" di Cesare Catà sarà il titolo dell’evento con musiche di Ludovica Gasparri (piano e voce) e Adriano Brando Alessandrini (chitarra elettrica). Partendo dal racconto della vita e della poetica della rock-star, lo spettacolo propone un’analisi filosofica e culturale dell’antico mito di Dioniso che, in forma post-moderna, trova un alter ego nel celebre frontman dei The Doors. Lo spettacolo proporrà quindi letture drammatizzare e brani di Jim Morrison, intrecciandolo con il mito della divinità greca, associata al vino e all’ebbrezza. A partire dalle 19.30 visite guidate ai siti archeologici del centro (per prenotazioni: 0737.85671 o 373.8683790). Info e prevendite: 071.2072439 o 0737.85088.