"Job Lab", un percorso giovanile per conoscere il mondo del lavoro

Prenderà il via martedì, alle 18.30 nei locali della biblioteca, "Job Lab" il nuovo percorso formativo, gratuito, rivolto ai giovani per orientarsi nel mondo del lavoro e per acquisire consapevolezze e nuove competenze. Il corso voluto dall’amministrazione, in collaborazione con l’associazione Red-Rete educazione digitale, ha come obiettivo quello di aiutare i giovani a progettare il proprio futuro e a orientarsi nel mercato del lavoro, con numerosi aspetti pratici e concreti, partendo tuttavia dalla costruzione di una consapevolezza di sé e delle proprie capacità, che possa direzionare la ricerca del lavoro o del percorso di studi, verso ciò che maggiormente possa realizzare la propria persona, consentendo quindi un accrescimento del benessere personale e comunitario. "Siamo molto soddisfatti dell’avvio di questo importante percorso formativo pensato per aiutare i giovani del nostro territorio – ha spiegato il sindaco Mariano Calamita –. Job Lab nasce con l’obiettivo di aiutare gli studenti a scoprire le loro attitudini e competenze, molto spesso nascoste o non prese in considerazione, un processo di consapevolezza che può rappresentare una bella carica di ottimismo e di autostima che in questa fase della loro età risulta di vitale importanza". Il percorso formativo prevede 13 incontri, uno ogni martedì, di due ore ciascuno, per un totale 26 ore di lezioni teoriche, riflessioni e confronti con esercizi di progettazione della propria carriera e del proprio futuro, alternate a visite formative organizzate nelle aziende del territorio. La partecipazione al corso da diritto al credito formativo scolastico, per informazioni [email protected] o 349.6024507. Per le prenotazioni è necessario compilare il form on line, cliccando su https:bit.lyjob-lab-app.