Josephine Staine è la nuova direttrice del reparto di Cardiologia

La dottoressa Josephine Staine è da ieri la direttrice del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Camerino. Prende il posto di Alfredo Mazza, rispetto al quale l’Ast di Macerata ha rescisso il contratto in quanto il professionista (che ha già annunciato battaglia legale) non ha superato il periodo di prova. "In questo modo garantiamo la funzionalità e la continuità di tutti i servizi della specialità nel pieno rispetto della legge e del principio di imparzialità", sottolinea Daniela Corsi, direttrice generale dell’Ast. "E’ necessario anche sottolineare – aggiunge – come questa nomina si inserisca in un contesto che vede l’ospedale di Camerino riprendere la sua configurazione di ospedale con Dea (Dipartimento emergenza – urgenza e accettazione) di primo livello nel presidio unico della provincia di Macerata, rafforzando la sua vocazione regionale su alcune specializzazioni già potenziate nel corso degli ultimi anni. E’ stato un lavoro difficile che ha creato un argine alla fuga preesistente dei medici, che ora tornano a Camerino con aspirazioni importanti di sviluppo professionale e di carriera, un sintomo di funzionalità che qualifica la città". La Corsi poi, tira una stoccata a Sandro Sborgia, consigliere comunale, ex sindaco di Camerino. "Non sorprende che per le esigenze di visibilità politica abbia sostenuto che l’apertura della Dialisi abbia costituito l’occasione di un semplice taglio di nastro. Dovrebbe sapere che le Aziende sanitarie hanno per obiettivo l’efficienza e la produttività del più importante servizio pubblico, per garantire la salute e la qualità della vita della cittadini, e non la strumentalizzazione per fini di esistenza politica".

Franco Veroli