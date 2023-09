Josephine Staine si è insediata come direttore di Cardiologia

Nominata alla fine dello scorso giugno, dal primo settembre si è insediata Josephine Staine (nella foto), direttore dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’ospedale di Camerino. Proveniente dall’Utic di Jesi, classe 1976, si è laureata in Medicina e Chirurgia e poi specializzata in Cardiologia all’Università di Pisa e dal 2007 al 2011 è stata dirigente medico all’Utic dell’ospedale di Fabriano. Docente in corsi aziendali per il Dipartimento Emergenza - Urgenza e in area medica, dal 2019 al 2022 è stata consigliere del direttivo regionale Marche Anmco, mentre nel 2011 ha istituito il primo ambulatorio marchigiano cardio-oncologico con la stesura di un Protocollo rivolto alla gestione del paziente oncologico sottoposto a trattamenti potenzialmente cardiotossici. Ha partecipato anche alla stesura del protocollo regionale per la Rete dello shock cardiogeno e dello scompenso cardiaco avanzato. "Auguriamo buon lavoro alla dottoressa Staine – afferma Daniela Corsi, direttrice generale dell’Ast di Macerata – nella certezza che le sue competenze professionali daranno nuovo impulso al reparto di Cardiologia". Soddisfatto anche l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, in quanto l’arrivo della Staine "è la palese dimostrazione dell’interesse della Regione e dell’Ast di Macerata per il potenziamento dell’ospedale di Camerino". La Staine prende il posto di Alfredo Mazza, al quale l’Ast di Macerata ha rescisso il contratto in quanto il professionista (che ha già annunciato battaglia legale) non ha superato il periodo di prova.

f. v.