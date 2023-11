"Joyce una marchigiana cittadina del mondo". Se ne parla nei locali di Fabrica City

Oggi, alle 18, i locali di Fabrica City (ex magazzino FS) di Tolentino ospitano "Joyce una marchigiana cittadina del mondo", un talk su Joyce Lussu. "A 25 anni dalla morte della scrittrice, le sue preoccupazioni sono ancora attuali e ci invitano ad agire per il futuro di chi verrà dopo di noi", spiegano i promotori. Interverranno Andrea Livi, editore del libro "La mia patria è il mondo" (biografia di Joyce Lussu) e Ornella Limoncelli ex insegnante.