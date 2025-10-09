Jurassic gourmet per l’aperitivo naturalistico

La prima stagione degli aperitivi naturalistici, iniziata a luglio, si conclude oggi al Mubi, ai giardini Diaz, e lo farà con un incontro dal titolo bizzarro quanto interessante: "Jurassic gourmet". A spiegare cosa avremmo mangiato 150 milioni di anni fa saranno il geologo Maurizio Giacomini e il biologo Leonardo Piana (foto), volontari dell’associazione "Amici del museo di storia naturale di Macerata". L’incontro, che inizierà alle 17, sarà introdotto da Stefania Monteverde e alle 18.30 sarà seguito da un aperitivo a cura de La Rotonda. "Da tempo – spiega Giacomini – seguivo l’idea di cosa si mangiasse nel Giurassico. Questa idea è stata sposata anche dal direttivo degli Amici del museo e così siamo arrivati a presentarla. L’unica cosa immaginaria in ciò che proporremo è la possibilità di tornare indietro di 150 milioni di anni, per il resto si parlerà in modo razionale di vari argomenti". "Il tema del Jurassic gourmet – sottolinea Piana – può sembrare sopra le righe ma così non è, perché molti qualificati ricercatori si pongono quesiti curiosi per innescare ragionamenti molto seri. Io farò conoscere al pubblico la fauna e la flora del Giurassico, mostrando alcuni reperti del Museo che negli ultimi mesi, grazie alla manodopera nostra e di altri volontari come Fabio Pettinari e Stefano Lapponi si sta sottoponendo a un restyling importante".