Juve, Roma, Parma e Padova: sfida al Tubaldi

Lo stadio "Nicola Tubaldi" di Recanati oggi e domani diventerà il centro del grande calcio, ma dei piccoli. La città ospiterà infatti le fasi finali del torneo Under 14 Pro, valevole per la vittoria dello scudetto di categoria, in cui si sfideranno le giovanili di Juventus, Padova, Parma e Roma per il titolo attualmente detenuto dall’Inter. La Figc ha scelto, su proposta dell’amministrazione comunale, proprio lo stadio recanatese per questo importante evento sportivo che segna, per tante giovanissime promesse del calcio, un grande esordio nel mondo delle competizioni sportive di alto livello.

"Per la nostra amministrazione e per tutta Recanati è un onore poter ospitare nel nostro territorio queste Final Four – ha commentato il sindaco Emanuele Pepa –. Ringraziamo sentitamente la Federazione per la fiducia che ha riposto in noi e che speriamo venga presto rinnovata per altre grandi occasioni. Ma soprattutto tengo a dare un forte in bocca al lupo ai giovanissimi campioni, con l’augurio che questo sia solo l’inizio di una sfolgorante carriera". Sulla stessa scia il commento dell’assessore allo sport Maurizio Paoletti, che sottolinea: "Recanati è a tutti gli effetti la città dello sport, con 39 società sportive attive sul territorio e centinaia di giovani atleti che, con impegno e sacrificio, tengono alta la bandiera del Comune nelle competizioni. Le finali di Under 14 Pro confermano questo importante impegno della nostra città a valorizzare i talenti e ci auguriamo che tanti dei nostri ragazzi, assistendo all’evento, possano immedesimarsi e scegliere di muovere i primi passi nel mondo dello sport, che è vita e lascia grandi soddisfazioni".

Saranno 80 i ragazzi che si sfideranno nell’ultima corsa allo scudetto, in una finale a quattro che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena nella lotta per conquistare il trofeo. Già ieri pomeriggio si sono tenuti gli allenamenti congiunti delle quattro squadre, i cui giocatori saranno divisi in 8 gruppi misti. I giochi entreranno nel vivo da oggi quando si disputeranno le prime semifinali: alle 15.30 Roma-Juventus e Parma-Padova a seguire alle 18. Domani mattina, alle 11, sarà disputata la finale per il terzo posto, ma sarà la finalissima a tenere gli spettatori incollati alle poltrone nel pomeriggio. Calcio d’inizio previsto per le 14.30. L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza ad assistere dagli spalti del Tubaldi a uno spettacolo che saprà entusiasmare grandi e piccoli. La prenotazione del biglietto, gratuita, è obbligatoria attraverso la piattaforma Vivaticket.

Antonio Tubaldi