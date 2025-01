K Sport, che colpo. Il Tolentino si piega

Tolentino 0 K Sport Montecchio Gallo 2: Bucosse, Salvucci Matteo (33’st Salvucci Andrei), Tizi (33’st Mariani), Tortelli, Badiali, Di Biagio, Stricker (16’st Strano), Massini (33’st Pesaresi), Moscati, Capezzani (14’st Peluso), Lovotti. All. Passarini

K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerrettani, Kalombo, Notariale, Dominici, Nobili, Carta, Peroni, Torelli (44’st Guglielmo), Micchi (19’st Fiorani), Magnanelli (33’st Sakaj), Di Pollina (29’st Villanova). All. Magi

Arbitro Cazacu di Albenga.

Reti: 47’ pt Micchi, 5’ st Magnanelli.

Note – Spettatori: 800 circa. Corner: 6-2 Ammoniti: Di Biagio, Massini, mister Passarini, Badiali, Micchi, Peluso, Dominici. Espulso: Moscati. Recupero: 2’ pt, 4’ st.

Vittoria di prestigio del K Sport Montecchio Gallo al "Della Vittoria" per 0-2 con reti di Micchi e Magnanelli. Tolentino che esce battuto, ma da apprezzare il generoso sforzo anche nel finale in inferiorità numerica per provare a riaprire la gara. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio per commemorare Fabio Cudicini. Il primo squillo della partita è del Tolentino, in ripartenza con Lovotti che da posizione defilata conclude trovando i pugni di Cerrettani. Non si fa attendere la risposta del K Sport Montecchio Gallo, al 7’ con il destro a giro di Peroni e Bucosse bravo ad allontanare. Al 42’ occasionissima per il K Sport con Torelli lanciato a rete, bravo però Bucosse in uscite a chiudere. Ospiti che trovano il vantaggio proprio all’ultima azione del primo tempo, al 47’ cross dalla destra di Di Pollina e bravo Micchi di testa a impattare bene e portare avanti i suoi.

Ripresa. Montecchio che parte forte e al primo affondo al 5’ trova il raddoppio con Magnanelli che, servito da Di Pollina in area piccola, spinge la sfera in rete da pochi passi. Si fa vedere anche il Tolentino al 15’ con il cross pericoloso di Badiali e Nobili che allontana di testa da posizione pericolosa.

Al 17’ ancora ospiti vicini al gol con il tiro di Torelli fuori di poco. Al 24’ piove sul bagnato per il Tolentino che resta in dieci per il rosso diretto estratto dal direttore di gara a Moscati per un fallo su Peroni. Tolentino che non demorde nonostante il doppio svantaggio, al 31’ ci prova Lovotti che con il colpo di testa non inquadra lo specchio. Al 45’ l’ultima occasione della partita è del Tolentino, Lovotti da posizione ottimale calcia e difesa ospite che salva sulla linea di porta.