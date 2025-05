K Sport: Orgoglio e Preparazione per la Finale Playoff contro Tolentino

"Dobbiamo essere orgogliosi di aver disputato lo spareggio da protagonisti, tenendo bene a mente il percorso fatto dalla squadra in 10 mesi". Giuseppe Magi, tecnico del K Sport, al termine dello spareggio perso ai rigori. "In questi mesi – aggiunge – abbiamo costruito qualcosa di importante essendo partiti con l’obiettivo dei playoff. Nel calcio è giusto mettersi in gioco accettando la vittoria e la sconfitta, di fronte abbiamo avuto una squadra molto forte che ha sbagliato qualcosina meno di noi, magari nei rigori. Alla fine ne esce un K Sport più squadra".

Lo spareggio è una partita che poteva dare tanto ma poteva anche togliere tanto, e adesso i pesaresi devono smaltire la delusione in vista della finale playoff contro Tolentino. "Ora – dice il tecnico – abbiamo la finale con i cremisi, ma se vogliamo diventare grandi dobbiamo essere forti, rimuovendo l’amarezza e affrontare al meglio la prossima gara. Noi dobbiamo essere orgogliosi di avere disputato lo spareggio da protagonisti giocando anche un buon calcio".

L’analisi del difensore Giovanni Dominici. "Era una finale – ha detto – che si sarebbe potuta decidere su un episodio, noi abbiamo preso gol su palla inattiva. Ritengo che abbiamo fatto una gara degna di nota, in 10 abbiamo cercato di tenere duro e di arrivare ai rigori perché in quelle condizioni era complicato ripartire. Siamo andati sotto, abbiamo tenuto duro, abbiamo pareggiato lottando su ogni pallone".

E domenica ci sarà la finale con il Tolentino. "Ora azzeriamo tutto e dobbiamo ripartire così come abbiamo fatto dopo Urbino".

l. mon.