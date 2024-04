Kamishibai: letture per i grandi e racconti per i piccoli

Ha preso il via alla biblioteca Mozzi Borgetti "Una rete di letture", progetto realizzato con il bando del Ministero che ha visto la biblioteca maceratese capofila nell’organizzare un programma itinerante nei Comuni che hanno aderito alla rete delle biblioteche della provincia di Macerata.

Letture per i più grandi con il narratore Simone Maretti e racconti per i più piccoli con il Kamishibai ("spettacolo teatrale di carta", è una forma di narrazione) di Francesco Facciolli, iniziative che stanno facendo tappa nei vari Comuni. A Macerata, alla biblioteca "Mozzi Borgetti", il Kamishibai arriverà il prossimo venerdì, alle 17.30, per tutti i bambini dell’infanzia e della scuola primaria.

Proseguono, inoltre, le attività nell’ambito del progetto "Terre che leggono", realizzato con il sostegno del Cepell. Sono iniziate, infatti, le attività di Vydia editore con "Philosophy for Children: educare al pensiero critico e alla partecipazione democratica attraverso un libro", dedicato ai bambini che frequentano le ultime classi della scuola primaria. Nell’ambito di questa iniziativa sono stati previsti dai promotori due appuntamenti, sempre alla biblioteca Mozzi Borgetti, lunedì 22 e lunedì 29 aprile, alle ore 17. Appuntamenti che non solo a detta dei promotori, vale la pena seguire.