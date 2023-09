Kimono a Civitanova: ’In ostaggio’, dialogo tra mente e artista

Sofia Tornambene torna sulle scene musicali con il nome d’arte Kimono (nella foto)e col nuovo brano ‘In ostaggio’, da venerdì in digitale e in radio dal 6 ottobre. La 21enne cantautrice civitanovese, vincitrice della 13a edizione di X Factor, ha suonato e prodotto il brano (Dischi dei Sognatoridistribuito da Ada Music Italy) insieme a Maestro e in collaborazione con Marco Rettani. "A un primo ascolto può sembrare una canzone che parla di una relazione tormentata ed effettivamente – afferma Kimono - il brano rappresenta un dialogo interiore tra me come artista e la mia mente che sembra tenermi prigioniera, una sorta di amore e odio verso questo ‘rapitore’ interno che col tempo diventa una sindrome". Aveva tre anni quando ha iniziato a studiare canto e poi pianoforte e chitarra e successivamente a scrivere i suoi primi brani, diventando una cantautrice. Tra le sue passioni anche il karate, da cui nasce il nome d’arte. Nel 2019 partecipa a Sanremo Young, si classifica terza con ‘A domani per sempre’, poi vince X Factor, firma un contratto con Sony Music e si trasferisce a Milano. Nel 2020 esce il suo secondo singolo ‘Ruota Panoramica’, inizia una collaborazione con Maestro ed esce il singolo ‘Solo’. Nel 2023 esce il suo singolo ‘Tempesta’. Kimono è una delle vincitrici di New York Canta, il Festival della Musica Italiana di New York. Volerà nella Grande Mela per disputare la finale, domenica 8 ottobre