Kimono sale sul palco. Concerto a Civitanova

Kimono in concerto al ristorante ‘Vitanova’. La cantante civitanovese Sofia Tornambene, in arte Kimono, è attesa venerdì sera nel noto ristorante del Lido Cluana, ove si terrà anche una conferenza sul ‘"Metodo Francesco Scacchi". "Farò un po’ di brani e passeremo una bella serata insieme" ha assicurato la Tornambene in un videomessaggio dove ha invitato tutti alla presenza.

La serata sarà aperta dalla conferenza, alle 19, sul metodo Francesco Scacchi, medico fabrianese che nel 1622 scrisse il ‘De salubri potu dissertatio’, ("Discussione sul bere sano") ideando il modo per produrre lo spumante e anticipando di diversi anni l’avvento dello Champagne del monaco benedettino Dom Pérignon. "Nell’opera di Scacchi si parla di varie bevande e di come vanno bevute, con un intero capitolo dedicato alle bollicine e ai vini mossi, come venivano chiamati dagli antichi. Si trattava di vini che, come oggi, venivano bevuti in situazioni particolari, come feste e momenti conviviali. Nello specifico, Scacchi ci spiega i pregi di questi prodotti, consigliando però di non abusarne nell’uso", ha spiegato il relatore della parte storica della stessa conferenza, il professore Alvise Manni. L’altro relatore è Francesco Sbaffi dell’Azienda Agricola Sbaffi, che ne tratterà gli aspetti più legati all’enologia. I due sono anche i direttori di un museo dedicato a Scacchi, che si trova a Fabriano ed è gestito dalla locale Diocesi insieme con l’Istituto agrario Vivarelli. All’appuntamento di venerdì, organizzato dagli chef Andrea Mosca e Debora Caranti del ‘Vitanova’ e patrocinato dal Comune, seguirà una cena a pagamento. Saranno presenti all’iniziativa anche il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere comunale Gianluca Crocetti. Il concerto della Tornambene è invece previsto per le 20.30, a seguire la cena.

Francesco Rossetti