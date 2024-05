Kimono torna con "Piena di sé"

"Piena di se" è il nuovo singolo della civitanovese Sofia Tornambene, in arte Kimono. La canzone, già a disposizione del pubblico, è "un inno alla bellezza misteriosa della luna come musa ispiratrice – spiega l’artista –. Il brano esplora il desiderio e l’emozione di guardare la luna, riflettendo sul suo fascino etereo e, attraverso sonorità Elettropop/Indie pop accompagnate da un bouncy groove, invita a immergersi in un viaggio emozionale in una notte di luna piena". Kimono, che a settembre festeggerà 22 anni, si affermò nel 2019 vincendo X Factor. Nelle sue canzoni, tratta spesso temi sociali relativi alla salute mentale oppure a relazioni tossiche.